В Прокуратуре Пензенской области обсудили проблемы противодействия коррупции

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Пензенской области

Заседание межведомственной рабочей группы по актуальным проблемам противодействия коррупции состоялось 22 сентября под председательством исполняющего обязанности прокурора региона Александра Лейзенберга.

Участие в мероприятии приняли представители региональных управлений ФСБ, МВД, ФССП, ФСИН, работники прокуратуры области.

На заседании обсудили вопросы эффективности работы правоохранительных органов области по выявлению, предупреждению, пресечению преступлений коррупционной направленности, исполнения мероприятий Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.08.2021 № 478.

По информации пресс-службы ведомства, за истекший период 2023 г. число выявленных в регионе сотрудниками правоохранительных органов преступлений коррупционной направленности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 14, 1 % (со 142 до 162). Сферами, наиболее подверженными коррупционной преступности, продолжают оставаться бюджет и образование.

Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Иван Миронов в своем выступлении озвучил результаты анализа работы правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции, рассказал о положительных примерах и недостатках в осуществлении оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, предупреждение и раскрытие коррупционных преступлений.

По итогам заседания запланированы дополнительные меры, направленные на активизацию деятельности правоохранительных органов в обсуждаемой сфере.