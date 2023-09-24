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НовостиОбщество24 сентября 2023 12:02

В Пензенской области получили первые 50 тысяч тонн сахара

Всего же из нового урожая планируется выработать более 350 тысяч тонн сахарного песка
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области

Аграрии Пензенской области продолжают перерабатывать собранный урожай. На данный момент сахарные заводы в Каменском, Земетчинском и Бековском районах уже успели получить 50 тысяч тонн сахара из свеклы, собранной в этом году.

По оперативной информации районных агрономических служб в сельскохозяйственных организациях Пензенской области получено 524 тысяч тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы в хозяйствах региона составляет 430 центнеров с гектара.