В Пензенской области получили первые 50 тысяч тонн сахара

Фото: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области

Аграрии Пензенской области продолжают перерабатывать собранный урожай. На данный момент сахарные заводы в Каменском, Земетчинском и Бековском районах уже успели получить 50 тысяч тонн сахара из свеклы, собранной в этом году.

По оперативной информации районных агрономических служб в сельскохозяйственных организациях Пензенской области получено 524 тысяч тонн сахарной свеклы. Средняя урожайность сахарной свеклы в хозяйствах региона составляет 430 центнеров с гектара.