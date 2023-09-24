25 сентября в Пензенской области отменяется особый противопожарный режим

Фото: пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Как рассказали в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, за текущий сезон в регионе были зафиксированы 23 пожара в лесах. От огня пострадали 33,7 гектаров массивов.

Все возгорания удалось потушить в тот же день, когда они были обнаружены. Чаще всего, причиной становилось неосторожное обращение с огнем. В нескольких случаях огонь на лес перекидывался с других горящих объектов.

С 25 сентября в регионе прекращается действие особого противопожарного режима.