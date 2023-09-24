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НовостиПроисшествия24 сентября 2023 7:43

В Саранске завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней девушки

Изготовив спецсредство для негласного получения информации, она вмонтировала его в рубашку знакомого для сдачи им экзамена по правилам дорожного движения
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

Шпионские страсти-мордасти закончились для умелицы печально.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска СУ СК РФ по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст.138.1 УК РФ (незаконный оборот технических спецсредств, предназначенных для негласного получения информации).

Как уточняет пресс-служба регионального СК, не блеснул на экзамене «знаниями» ПДД и знакомый девушки, по сути, спровоцировавший ее на красивый, но незаконный поступок.

Техническое средство было у него изъято сотрудниками полиции.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.