Поздравление губернатора Олега Мельниченко с Днем машиностроителя

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной комплекса Пензенской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша сфера - драйвер отечественной индустрии, надежная основа инновационного потенциала. Год от года растут объемы производства, обновляется и расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Создаваемые вами качественные, надежные машины и оборудование по праву завоевали заслуженное уважение. В основе достигнутых успехов – ваше ответственное отношение к делу, профессионализм, эффективная модернизация производственных мощностей, накопленный опыт, широкое применения на практике современных технологий. Убежден, что и в дальнейшем вы будете трудиться так же четко и слаженно, внесете достойный вклад в решение актуальных социально-экономических задач, стоящих перед регионом! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!