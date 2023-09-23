В Пензе проходит ярмарка товаров местных производителей

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Ярмарка открылась сегодня на площадке у ТРК «Коллаж». Свои товары представили Каменский, Неверкинский, Никольский, Нижнеломовский, Бессоновский, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, Шемышейский, Спасский, Белинский, Иссинский, Малосердобинский и Колышлейский районы Пензенской области.

Местные производители предлагают горожанам овощи и фрукты, молочную, колбасную продукцию, мед, хлеб и много другое. Ярмарка сопровождается выступлениями артистов.

Завтра торговые ряды будут открыты с 8:00.