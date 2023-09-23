Жительница Мордовии украла у односельчанки козу

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

52-летняя жительница села Большой Маресево обратилась в полицию с заявлением о краже у нее козы нубийской породы стоимостью 15 тысяч рублей. Животное было привязано к колышку на лужайке и в какой-то момент бесследно исчезло.

В ходе поисков козы полиция заподозрила в причастности к ее пропаже 53-летнюю местную жительницу. Во время допроса женщина призналась в краже и рассказала, что тоже захотела себе такую козу. Придя в конце июля на пастбище, она выдернула кол, к которому было привязано животное, и увела его домой. Колышек по дороге она выбросила в бурьян, веревку сожгла, а мужу на вопросы соврала, что козу ей подарили.

Животное женщина держала все это время взаперти в сарае.

Козу вернули законной владелице. По факту завели уголовное дело.