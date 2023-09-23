В пензенском парламенте обсудили борьбу с наркотиками

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Открывая заседание, спикер регионального парламента подчеркнул важность заявленной темы и необходимость консолидированного подхода к решению проблемы:

- Наркотизация российского общества представляет собой серьезную угрозу демографическому и социально-экономическому потенциалу нашей страны. Растет количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также уровень смертности от их употребления. Наша задача - остановить эту негативную динамику.

Приглашенные выразили общее мнение, что целевой аудиторией наркораспространителей является молодежь, как наиболее уязвимая часть общества. В ходе рабочего совещания были представлены практики профилактической работы с подрастающим поколением в образовательных учреждениях, молодежных организациях и движениях, вовлечения в спортивную и творческую деятельность, реализацию значимых инициатив.

В числе требующих незамедлительного решения проблем — рост числа надписей на жилых и общественных зданиях о местах сбыта наркотиков, распространение предложений о продаже запрещенных веществ и трудоустройстве в данной сфере в онлайн-пространстве, а также нелегальное выращивание наркосодержащих растений. По мнению представителей силовых структур, необходимо ужесточать административную и уголовную ответственность за подобные правонарушения.