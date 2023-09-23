В Пензе начинающей мошеннице грозит арест на срок до четырех месяцев

Подземная частная тюрьма, обнаруженная в подвале заброшенного дома. Фото: Юлия Пыхалова (архив "КП")

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по городу Пензе была установлена причастность к мошенничеству местной жительницы 1993 года рождения.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в сети Интернет девушка заключила договор займа на денежную сумму в размере 10 тысяч рублей, предоставив ложные сведения о себе. Также платежи по данному договору она не производила.

В настоящее время органами дознания доказана её причастность к совершению преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ.

Свою вину в содеянном девушка признала. В отношении неё избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.