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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 4:26

Полицейские Мордовии предлагают землякам добровольно сдать оружие и патроны

Призывы разоружиться за вознаграждение не услышал пенсионер из Ичалковского района, 17 лет незаконно хранивший в доме патроны для нарезного и гладкоствольного оружия
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Этот факт выявлен в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Мордовия.

В доме пенсионера полицейские обнаружили и изъяли 55 патронов калибра 5,6 мм, 11 патронов калибра 7,62*39 мм, 3 патрона калибра 7,62*54 мм и 4 патрона калибра 12 мм, которые он хранил в металлических банках. Мужчина пояснил, что боеприпасы нашел 17 лет назад на территории Волгоградской области и хранил у себя дома.

Экспертно-криминалистическая группа ММО признала патроны пригодными для стрельбы.

Их хранителю приговором суда назначено наказание в виде одного года ограничения свободы.

Сотрудники полиции напоминают, что на территории республики продолжается профилактическая акция «Оружие-2023». Любой житель региона, в чьем доме незаконно хранятся оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, может сдать их в подразделение органов внутренних дел или Управление Росгвардии и получить за это денежное вознаграждение.

Добровольная выдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной ответственности, предусмотренной статьей 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), если в его действиях не содержится иного состава преступления.