Город Спутник посетили члены комитета Совета Федерации по социальной политике

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Парламентарии познакомились с инфраструктурой Города Спутника и новым спортивным объектом, построенным «Термодомом», - «умной» площадкой.

«Важно, что такие площадки пользуются популярностью у молодежи, сюда приходят целыми семьями. Жители Спутника - счастливчики», - отметила сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина.

Фитнес-зарядку для членов Совета Федерации провели министр физической культуры и спорта Пензенской области, заслуженный мастер спорта РФ, бронзовый призер Олимпийских Игр Евгения Бочкарева и члены спортивной сборной региона по эстетической гимнастике.

«Умная» спортивная площадка - это кластер спортивных объектов - от футбола до стритбола - с местами для зрителей и виртуальным тренером-помощником.