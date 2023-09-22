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НовостиОбщество22 сентября 2023 17:06

Город Спутник посетили члены комитета Совета Федерации по социальной политике

Члены комитета Совета Федерации по социальной политике побывали в микрорайоне в рамках проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор»
Источник:kp.ru
Фото предоставлено пресс-службой компании

Фото предоставлено пресс-службой компании

Парламентарии познакомились с инфраструктурой Города Спутника и новым спортивным объектом, построенным «Термодомом», - «умной» площадкой.

«Важно, что такие площадки пользуются популярностью у молодежи, сюда приходят целыми семьями. Жители Спутника - счастливчики», - отметила сенатор от Пензенской области Юлия Лазуткина.

Фитнес-зарядку для членов Совета Федерации провели министр физической культуры и спорта Пензенской области, заслуженный мастер спорта РФ, бронзовый призер Олимпийских Игр Евгения Бочкарева и члены спортивной сборной региона по эстетической гимнастике.

«Умная» спортивная площадка - это кластер спортивных объектов - от футбола до стритбола - с местами для зрителей и виртуальным тренером-помощником.