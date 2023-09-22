Ушел из жизни один из основателей радиологической службы Пензенской области Евгений Кузнецов

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

После окончания Куйбышевского медицинского института им. Д.Н. Ульянова Евгений Викторович более сорока лет проработал в Пензенском онкологическом диспансере. С января 1982 года по январь 2013 года он занимал должность заведующего радиологическим отделением, затем, до октября 2022 года работал в должности врача-радиолога.

За свою работу он неоднократно награждался грамотами Министерства здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения Пензенской области, Областного онкологического клинического диспансера. Награжден юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы».

Прощание с Евгением Кузнецовым состоится 23 сентября в 11:00. в Покровском архиерейском соборе.