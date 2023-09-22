В Земетчинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как отметил главный врач Земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, открытие пункта – большое событие для района. Теперь жители отдаленных сел смогут получать качественную медицинскую помощь.

- Помещение светлое, теплое и уютное. Здесь созданы комфортные условия для приема пациентов, - подчеркнул он.

Напомним, что установка новых ФАПов в регионе возможна благодаря проекту «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», что помогает обеспечивать доступность качественного медицинского обслуживания в отдаленных районах.