Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье22 сентября 2023 12:09

В Земетчинском районе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП будет обслуживать жителей сел Раево и Табаково - в общей сложности, 400 человек
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Как отметил главный врач Земетчинской районной больницы Александр Жангазинов, открытие пункта – большое событие для района. Теперь жители отдаленных сел смогут получать качественную медицинскую помощь.

- Помещение светлое, теплое и уютное. Здесь созданы комфортные условия для приема пациентов, - подчеркнул он.

Напомним, что установка новых ФАПов в регионе возможна благодаря проекту «Модернизация первичного звена» национального проекта «Здравоохранение», что помогает обеспечивать доступность качественного медицинского обслуживания в отдаленных районах.