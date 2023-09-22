На площади у Детской школы искусств в Мокшане будет звучать вальс

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Скульптурная композиция получила название «Мокшанский полк на сопках Маньчжурии». Арт-объект установлен на средства, выделенные из регионального бюджета.

Название скульптуры отсылает к вальсу, написанному композитором Ильей Шатровым в память о героях русско-японской войны и воинах 214-го резервного Мокшанского пехотного полка.

Место размещения неслучайно: там, где сейчас в Мокшане находится Детская школа искусств, в годы войны располагалась Базарная площадь, откуда мокшанцев и провожали на службу.

С 1 октября рядом с арт-объектом также будет звучать тот самый вальс. Включать мелодию планируется каждый день в 16:00.