В Саранске проходит Открытый чемпионат по вожатскому мастерству

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Местом проведения чемпионата стал лагерь «Солнечная Мордовия». Накануне вечером участники собрались на традиционную «вечернюю свечку» - мероприятие, которое проводится в лагерях каждый вечер: вожатые и дети собираются у костра, чтобы обсудить прошедшие день.

В вожатской свечке принял участие и глава Мордовии Артем Здунов. Собравшиеся обсудили роль вожатых в воспитании подрастающего поколения.

- Традиции, которые заложены в это движении, мы сохраняем, это очень важно, - подчеркнул Артем Здунов.

Глава региона напомнил, что идея провести чемпионат вожатых возникла во время национального чемпионата «Молодые профессионалы».

- Этот чемпионат у нас первый. Пусть он будет не последним! – заверил Артем Здунов.