В Кузнецке установят новые модульные котельные

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Ранее во время поездки в Кузнецкий район глава региона провел совещания, темой которого стала оптимизация схемы теплоснабжения Кузнецка. Для этого в городе планируется построить три модульных котельных: на улицах Правды, Октябрьской и Саратовском проезде.

- Установка этих объектов позволит сократить в Кузнецке сверхнормативные потери, избавиться от неэффективных участков тепловых сетей, - уточнил губернатор и поручил выделить на эти цели 40 миллионов рублей.

Сейчас закупается необходимое оборудование. Завершить основные работы планируется до конца октября, а уже в ноябре-декабре потребителей переведут на новые источники теплоснабжения. До этого момента тепло в их дома будет поставлять городская ТЭЦ-3.