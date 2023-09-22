В Мордовии у нетрезвого водителя решением суда конфискован автомобиль

Фото: Стефанов Алексей Вячеславович (архив "КП")

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, в июле 2023 года осужденный управлял принадлежащим ему автомобилем марки «Шевроле Реззо». Сотрудники ГИБДД остановили его во время движения в п. Комсомольский. После медицинского освидетельствования у мужчины было установлено состояние опьянения.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за невыполнение законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения.

Приговором суда фигурант осужден к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, суд постановил конфисковать автомобиль осужденного в собственность государства.