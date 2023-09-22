Вадим Супиков поздравил боксера Олега Кулагина с юбилеем

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

28 сентября Олегу Кулагину исполнится 60 лет. Накануне в интерактивном зале Музея спорта во Дворце единоборств «Воейков» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею пензенского боксера.

Вадим Супиков подчеркнул, что дело, которому Олег Кулагин посвятил свою жизнь, сегодня относится к национальным целям развития России:

- В современных условиях физкультура и спорт приобретают особое значение, в том числе, и как залог укрепления национальной безопасности нашего государства.

Глава ЗакСобрания поблагодарил Олега Кулагина за многолетнюю работу с подрастающим поколением, организацию и проведение соревнований разного уровня, пропаганду ценностей здорового образа жизни в молодежной среде.

За выдающиеся заслуги Олег Кулагин был награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Пензенской области.