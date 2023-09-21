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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 12:23

В Саранске в зале суда даму интеллигентно взяли под стражу

Под заверения оказать содействие в выигрыше торгов по договорам поставок и бесперебойной поставки продукции она 4 года водила за нос доверчивых клерков
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба регионального СК

Фото: Пресс-служба регионального СК

За это время обманом женщина получила более 7,5 млн рублей, которые потратила на собственные нужды.

Доказательства, собранные Октябрьским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по РМ, признаны судом достаточными для вынесения приговора - местная жительница признана виновной в совершении четырех эпизодов мошенничества.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Женщина взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.