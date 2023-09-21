Зареченский ТЮЗ откроет 31-й сезон премьерой спектакля «Барышня-крестьянка»

Режиссёром постановки стал Егор Чернышов (г. Санкт-Петербург), художником-постановщиком - Светлана Тужикова (г. Санкт-Петербург). Это первая работа творческой команды на зареченской сцене.

В спектакле «Барышня-крестьянка» каждого ждут свои обретения и открытия, гарантированное удовольствие от оригинального пушкинского слога и выразительной игры актеров. В премьере заняты Татьяна Иванова, Елена Бычкова, Кристина Денисова, Наталья Давыдова, Людмила Кучерявенкова, Никита Хайкин, Владимир Кшуманев, Алексей Симаков, Юрий Юнушкин, Михаил Тихомиров.

Спектакль «Барышня-крестьянка» поставлен в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры и туризма Пензенской области, Администрации города Заречного.

Первая премьера 31-го сезона – спектакль «Барышня-крестьянка» (12+) состоится 22, 23 и 29 сентября.

СПРАВКА «КП»

Режиссер Егор Чернышов окончил Санкт-Петербургскую Академию театрального искусства в 2001 году (курс Г.М. Козлова). Ставил спектакли в БДТ им. Г. Товстоногова, театре «Балтийский дом», Екатеринбургском театре юного зрителя, Норильском заполярном театре, Новгородском театре драмы, а также в театрах Хабаровска, Липецка, Выборга, Карелии, Камчатки. Постановки режиссера отмечены на крупнейших театральных фестивалях «Золотая Маска» и «Маска Плюс», «Радуга», «Реальный театр», «Золотой софит». Спектакли «Дуэль» и «Мальчики» получили премии Правительства России за лучшую театральную постановку в 2019 и 2021 годах.

Художник-постановщик Светлана Тужикова закончила Пензенское художественное училище им. К.А. Савицкого в 2008 году по специальности «Художник театра», в 2014 году - СПБГАТИ (курс Э.С. Кочергина), в 2016 году - магистратуру на Новой Сцене Александринского театра (курс М. Гацалова и В. Фокина). Светлана художник-постановщик спектаклей в театре им. Ленсовета, в Государственном Пушкинском театральном центре, а также в театрах Уфы, Буинска, Ярославля, Кирова, Омска. Работы Светланы отмечены на крупнейших театральных фестивалях.