Ушёл из жизни заслуженный художник России Герман Алексеевич Мазурин

Фото: Пресс-служба регионального Минкультуры

Министерство культуры и туризма Пензенской области с прискорбием сообщает, что на 92 году жизни скончался Герман Алексеевич Мазурин - заслуженный художник России, профессор МГАХИ им. В.И. Сурикова, Почётный член Российской академии художеств, автор множества иллюстраций к детским и юношеским книгам

В течение многих лет Герман Алексеевич возглавлял Государственную квалификационную комиссию Пензенского художественного училища им. К.А. Савицкого.

По информации пресс-службы регионального Минкультуры, жизненный и творческий опыт Германа Алексеевича, чувство юмора, глубина мысли и доброжелательность в общении со студентами помогли многим из них реализоваться в искусстве.

Герман Мазурин создал образ дяди Степы для одноимённой книги С. Михалкова, иллюстрировал книгу Л. Лагина «Старик Хоттабыч», которая была переиздана более тридцати раз. Художник оформил книги М. Твена, И. Гончарова, А. Куприна и А.Толстого, А.Гайдара. В советское время на основе работ Мазурина создавались диафильмы по книгам писателей и поэтов: К. Чуковского, С. Михалкова, В. Катаева, А. Барто. Всего художник проиллюстрировал около 300 книг отечественных и зарубежных авторов. Участник художественных выставок с 1958 г. Персональные выставки проходили в городах Москва, Будапешт, Пенза, Вена, Амстердам, Чжэнчжоу (Китай). Работы представлены в собраниях музеев Ульяновска, Сыктывкара, Саранска, Пензенской картинной галерее, Чувашском Государственном художественном музее.

Выпускник Пензенского художественного училища им. К. А. Савицкого 1952 года, Мастер оказывал огромную поддержку Пензенскому художественному училищу в воспитании специалистов в сфере изобразительного искусства.

Преподаватели, учащиеся, выпускники Пензенского художественного училища им. К.А.Савицкого скорбят о невосполнимой утрате.

Министерство культуры и туризма выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Германа Алексеевича.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его творческий путь и наследие будут примером настоящего служения искусству.