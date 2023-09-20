В Пензе около подвесного моста появится новая парковка

Фото: Пресс-служба администрации города

По информации пресс-службы администрации Пензы, участок общей площадью 1218 кв. метров освободился после расселения ветхих домов, после чего было принято решение отдать землю под организацию парковочного пространства.

«Набережная Суры – популярная у горожан точка притяжения для прогулок и семейного отдыха, фотосессий, – прокомментировал заместитель главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Ярослав Щигорев. – Приезжающим сюда пензенцам и гостям города необходимо место, чтобы оставить машину с комфортом».

По проекту, кроме самой парковки, будет организована одна дополнительная пешеходная дорожка и продлена уже существующая, по периметру объекта будут высажены декоративные кустарники, а также дополнительно 13 деревьев.

На данный момент проходит процедура заключения контракта. Ориентировочная дата окончания работ – до 30 ноября.

По словам заместителя главы городской администрации, работа подрядной организации не помешает отдыху горожан: перекрытия территории набережной не потребуется.