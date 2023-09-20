На здании пензенского планетария появилась вывеска

Фото: личная страницу Олега Мельниченко в социальных сетях

Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Олег Мельниченко. По словам главы региона, буквы на фасаде будут подсвечиваться в темное время суток.

Губернатор также напомнил, что пока планетарий работает в тестовом режиме, проводя по одному сеансу в день.

«Это необходимо для того, чтобы сотрудники могли понять, какая продолжительность сеанса будет комфортна посетителям, сколько групп может посетить планетарий в день, чтобы все гости в полной мере могли оценить экспозиции и зрелище в звездном зале», - отметил он.

Губернатор заверил, что совсем скоро учреждение заработает в полную силу.