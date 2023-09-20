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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 7:00

В Пензенской области за угрозы убить бывшую жену мужчина может лишиться свободы

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении
Виктор ВИКТОРОВ

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Причастного к совершению преступления мужчину 1992 года рождения установили сотрудники ОМВД России по Сердобскому району.

Как отмечает пресс-служба регионального УМВД, накануне он распивал спиртные напитки, после чего у него произошёл скандал с бывшей возлюбленной. В ходе возникшей ссоры мужчина начал угрожать ей убийством. После инцидента женщина обратилась в полицию.

Подозреваемый дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.