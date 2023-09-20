Налоговые органы Пензенской области переходят на двухуровневую систему управления

С 30 октября налоговые органы региона переходят на двухуровневую систему управления.

С указанной даты территориальные налоговые инспекции Пензенской области прекращают деятельность юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области.

Управление будет являться правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности подведомственных инспекций региона.

Данные изменения не отразятся на правах налогоплательщиков и не скажутся на качестве обслуживания. Несмотря на проводимые организационно-штатные мероприятия, прием налогоплательщиков будет осуществляться в обособленных подразделениях регионального УФНС, которые будут созданы на базе территориальных налоговых органов области по экстерриториальному принципу, то есть граждане смогут обращаться в любое обособленное подразделение, независимо от места жительства и постановки их на налоговый учет.

Подразделения будут располагаться по следующим адресам:

- 440066, город Пенза, улица Стасова, 14; - 440600, город Пенза, улица Московская, 81; - 440026, город Пенза, улица Карла Маркса, 3; - 440052, город Пенза, улица Куйбышева, 13; - 442960, Пензенская область, город Заречный, улица Заречная, 1; - 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Ленина, 234; - 442246, Пензенская область, город Каменка, улица Чернышевского, 1Б; - 442780, Пензенская область, село Бессоновка, улица Центральная, 247; - 442895, Пензенская область, город Сердобск, улица Чапаева, 114; - 442680, Пензенская область, город Никольск, улица Ленина, 78; - 442310, Пензенская область, город Городище, улица Советская, 11; - 442150, Пензенская область, город Нижний Ломов, улица Розы Люксембург, 4Б.

Единый регистрационный центр, осуществляющий функции государственной регистрации юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, будет располагаться по прежнему адресу: город Пенза, улица Стасова, 14.

Одновременно Управление информирует, что в настоящее время на официальном сайте Федеральной налоговой службы функционирует более 70 электронных сервисов, позволяющих пользователям получить широкий спектр услуг и существенно сэкономить время.

Кроме того, в целях максимального удобства у налогоплательщиков Пензенской области имеется возможность получения услуг ФНС России в отделениях Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Подробную информацию можно получить, позвонив по телефону единого контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22. Звонок бесплатный.

Новостной материал управления Федеральной налоговой службы по Пензенской области.