Следователи выясняют причины внезапного падения в пруд и гибели рыбака из Пензы

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области

Пресс-служба регионального СК приводит слова очевидца о внезапном падение мужчины в воду, предположительно, из-за ухудшения самочувствия.

Очевидец сообщил о произошедшем в Пензенский пожарно-спасательный центр. Прибывшие на место происшествия водолазы извлекли тело погибшего из водоема.

В Зареченском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области по факту смерти 66-летнего мужчины проводится доследственная проверка.

С целью установления точной причины смерти жителя города Пензы назначена судебно-медицинская экспертиза.