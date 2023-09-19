Следователи выясняют причины внезапного падения в пруд и гибели рыбака из Пензы

Фото: Пресс-служба СУ СК по Пензенской области
Пресс-служба регионального СК приводит слова очевидца о внезапном падение мужчины в воду, предположительно, из-за ухудшения самочувствия.
Очевидец сообщил о произошедшем в Пензенский пожарно-спасательный центр. Прибывшие на место происшествия водолазы извлекли тело погибшего из водоема.
В Зареченском межрайонном следственном отделе СУ СК России по Пензенской области по факту смерти 66-летнего мужчины проводится доследственная проверка.
С целью установления точной причины смерти жителя города Пензы назначена судебно-медицинская экспертиза.