В Мокшанскую больницу устроился «Земский доктор»

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Молодой специалист окончил Орловский государственный университет, после чего несколько лет проработал терапевтом в Бессоновской районной больнице.

В этом году Абдурзак Алирзаев завершил ординатуру по специальности «Отоларингология» и по программе «Земский доктор» утроился в Мокшанскую больницу.

- Я всегда мечтал стать врачом, - отмечает он. - Думаю, что врач - самая необходимая и благородная профессия.

Напоминаем вам, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» разработаны в Пензенской области для привлечения молодых медиков в больницы в малых населенных пунктах. Врачи , участвующие в программе, единоразово получают от одного до полутора миллионов рублей, фельдшеры – от 500 до 750 тысяч рублей.