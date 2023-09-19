В Саранске после медпомощи пострадавший в ДТП семилетний мальчик отпущен домой
Авария на ул. Кооперативной произошла 18 сентября по вине водителя «БМВ», при выезде со второстепенной автодороги на главную, не предоставившей преимущество в движении «Ладе Калина»
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба МВД РФ по РМ
По информации пресс-службы регионального МВД, в результате ДТП 7-летний пассажир «Лады Калины» с различными травмами доставлялся в ГБУЗ РМ «ДРКБ», оказана медицинская помощь, отпущен домой. Водители трезвы.