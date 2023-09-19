НовостиПроисшествия 19 сентября 2023 8:19

В Саранске после медпомощи пострадавший в ДТП семилетний мальчик отпущен домой

Авария на ул. Кооперативной произошла 18 сентября по вине водителя «БМВ», при выезде со второстепенной автодороги на главную, не предоставившей преимущество в движении «Ладе Калина»