В Пензенской области ведется строительство туристической дороги

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Работы проводятся в рамках инициированного Президентом РФ нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В настоящее время снимается растительный грунт, проводится устройство земляного полотна, щебеночного основания, монтаж искусственных сооружений. Два с половиной километра пути уже заасфальтировано.

Общая протяженность новой дороги около 9 км. Расположенные по маршруту ее пролегания локальные водные объекты удается обойти с использованием специальной дренажной системы.

Данное транспортное направление имеет важное региональное значение, так как по окончанию работ на 60 км будет сокращен маршрут в Москву для водителей, едущих из Наровчата, а также будет разгружен участок автодороги М5 «Урал» между Нижним Ломовым и Спасском.

Начавшееся весной 2023 строительство идет с опережением графика, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Наровчатский район привлекателен для туристов. Здесь пересекаются несколько маршрутов - исторический, паломнический и литературный.

Село Наровчат - родина Александра Куприна. Здесь также находится единственный в мире музей великого русского писателя.

Село Абашево - родина знаменитой Абашевской игрушки.

В Наровчате находятся Троице-Сканов женский монастырь и пещерный мужской монастырь преподобных Антония и Феодосия Печерских.