За нанесение тяжкого вреда здоровью мужчины 18-летний пензенец предстанет перед судом

Фото: Пресс-служба регионального СК

Проследовав по названному адресу, в квартире дома на улице Ульяновской в Пензе юноша решил проучить сожителя женщины. Имевшейся при себе деревянной палкой он нанес мужчине несколько ударов по голове и телу, причинив ему травму головы, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью.

Потерпевший был госпитализирован в больницу, где ему оказана медицинская помощь.

В следственном отделе по Октябрьскому району Пензы СУ СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 18-летнего молодого человека в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ему предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.