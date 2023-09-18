В пензенских парках отметили День каши

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Ежегодно осень в пензенских парках проходит День каши. В этом году праздник состоялся 16 и 17 сентября. В детском парке и ЦПКиО им. Белинского для юных и взрослых посетителей организовали интересную программу с участием сказочных персонажей.

Конечно же, не обошлось и без угощений: гостям предложили манную, перловую, гречневую, гороховую каши, приготовленные как по классическим рецептам, так и с добавлением изюма, шоколада, мяса и овощей.

Сопровождался праздник работой фотозон и концертом.