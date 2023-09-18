В Лямбирском районе Мордовии в ДТП попал водитель мопеда

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

На втором километре дороги «Саранск – Большие Березники – Дубенки» 24-летний юноша мопеде «Nanfang» попал в аварию. Парень управлял транспортом, будучи нетрезвым. В какой-то момент он не сумел справиться с управлением и упал на проезжей части.

Водитель получил травмы и был госпитализирован, после оказания медицинской помощи отпущен домой.

В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управлял т/с в состоянии опьянения), по ст. 12.6 КоАП РФ (управлял т/с без шлема).