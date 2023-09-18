Жители Пензенской области доверяют транспортным полицейским

Фото: пресс-служба Пензенского ЛО МВД России на транспорте

Подобное исследование общественного мнения сотрудники Пензенского ЛО МВД России на транспорте проводят ежегодно.

В этом году в опросе приняли 100 мужчин и 100 женщин старше 18 лет. Граждане отвечали на вопросы о степени доверия к правоохранителям и уровне защищенности.

Результаты мониторинга показали, что 88% опрошенных чувствуют себя защищёнными, 87,5% -доверяют транспортным полицейским. 173 гражданина положительно оценивают деятельность правоохранительных органов. 179 пассажиров железнодорожного и воздушного транспорта указали, что готовы оказать содействие полицейским.