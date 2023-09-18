В Пензе задержали хулигана, разбившего дверь в баре

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Накануне в правоохранительные органы поступила информация, что в баре в Октябрьском районе города происходит какой-то конфликт. На место был выслан экипаж Росгвардии.

Прибыв в заведение, правоохранители узнали, что один из клиентов начал дебоширить, когда его попросили уйти в связи с закрытием. В гневе мужчина разбил входную дверь. Работники развлекательного заведения нажали кнопку тревожной сигнализации.

Даже в присутствии стражей правопорядка задержанный продолжал вести себя агрессивно. 35-летний мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.