На предприятии в Саранске погиб электромонтер

Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по РМ

Как рассказали в пресс-службе СУ СК по РМ, инцидент произошел 15 сентября. Двое электромонтеров обследовали кран-балку на один из предприятий в Саранске. В какой-то момент конструкция рухнула. 37-летний мужчина погиб на месте, его 31-летний напарник с травмами попал в больницу.

Следователи регионального управления СК осмотрели место происшествия. Им предстоит опросить очевидцев и выяснить обстоятельства произошедшего. На предприятии была изъята документация, касающаяся организации обеспечения безопасности труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По факту заведено уголовное дело.