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НовостиОбщество17 сентября 2023 7:39

Вадим Супиков организовал экскурсионную поездку в комплекс Кувака

Председатели уличных и домовых комитетов побывали там в субботу, 16 сентября
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Для участников поездки организовали экскурсию по музею, в ходе которой они смогли узнать историю родника с минеральной водой.

Когда он был обнаружен в 1913 году, граф Владимир Воейков поручил построить здесь завод по розливу воды. Во время революции 1917 года предприятие закрыли, но уже через четыре года производство возобновили, правда, в гораздо меньших объемах.

Возродил былую славу уникальной воды Почетный гражданин Пензенской области Камиль Девликамов. Благодаря ему на территории родников был создан природно-исторический комплекс с музеем, фотоэкспозициями, проводятся экскурсии, на которых рассказывают о жизни и деятельности нашего знаменитого земляка Владимира Воейкова и о целебной воде.

Участники экскурсии поблагодарили Вадима Супикова за организацию интересной и познавательной поездки.