Артем Здунов встретился с руководителем Херсонской области Владимиром Сальдо

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Весной этого года между республикой и Каланчаком заключено соглашение о сотрудничестве. Мордовия оказывает новому региону России, в частности, Каланчакскому округу, содействие в восстановлении инфраструктуры, налаживании мирной жизни, отмечает пресс-служба Главы Мордовии. Жители республики оказывают активную поддержку – регулярно в Каланчак уходят гуманитарные грузы. Летом ребята из Каланчака отдыхали в Мордовии в оздоровительных лагерях.

В августе в Каланчаке открылся магазин «Товары Мордовии», где представлен широкий перечень продукции, произведенной в республике. Помимо гуманитарной помощи, республика помогает муниципалитету специалистами. Недавно из Каланчака вернулась уже вторая бригада медиков, которая оказывала необходимую помощь взрослому и детскому населению Каланчакского округа. Сейчас в Каланчакской больнице работает очередная группа медработников из Мордовии.

Специалисты республики отремонтировали в Каланчаке МФЦ, работают на объектах ЖКХ, социальной инфраструктуры. Регион помогает округу со стройматериалами, медикаментами, продуктами, учебниками, художественной литературой, спортинвентарем.

Построена детская площадка, благоустроен родник, начато строительство часовни.

«Сотрудничество у нас налажено: в Херсонской области работают строители, врачи, сотрудники администрации Мордовии. Сделано многое, очень приятно видеть, как оживает регион», - отметил Артем Здунов. В планах регионов – совместное развитие курортной зоны в Херсонской области.

В Саранске 15 сентября прооперировали жителей Каланчака - пока местные больницы не готовы к проведению серьезных операций, принято решение помочь людям. Трое жителей Каланчака приехали в республику, врачи Мордовской РЦКБ выполнили все на высоком профессиональном уровне, пациенты проходят реабилитацию и чувствуют себя удовлетворительно.