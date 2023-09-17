Пензенцы присоединились к Всероссийскому дню бега «Кросс нации»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

По информации пресс-службы регионального Минспорта, праздник объединил около полутора тысяч жителей Пензенской области. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители оздоровительного бега и легкой атлетики.

Участников приветствовали заместитель министра физической культуры и спорта региона Мария Юрина, зампредседателя Пензенской городской Думы Олег Шаляпин, замглавы администрации города Пензы Сергей Волков, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике города Пензы Владислав Чесноков, мастер спорта России международного класса по легкой атлетике, директор комплексной СШОР Виктор Калинкин.

«Уже не первый год «Кросс нации» объединяет приверженцев здорового образа жизни не только в нашем регионе, но и во всей стране. Я вам желаю прекрасного настроения! Пусть сильнейшие займут места на пьедестале, путь каждый из вас сегодня станет сильнее и одержит победу над самим собой», - пожелала Мария Юрина.

Спортсмены преодолели дистанции от 1 до 12 км в зависимости от возрастной категории. Самыми юными участниками стали Варвара Андреева (2020 год рождения) и Николай Хромов (2017 год рождения). Самыми опытными участниками признаны Анастасия Авдонина (1935 год рождения) и Николай Качурин (1940 год рождения).

По итогам забегов места распределились следующим образом.

1000 метров – девочки 2014 года рождения и младше: 1 место – Мирослава Виндер-Холлер; 2 место – Алиса Корягина; 3 место – Ева Минякина.

1000 метров – мальчики 2014 года рождения и младше: 1 место – Захар Андреев; 2 место – Даниил Королев; 3 место – Богдан Ульянов.

4000 метров – женщины 2003 года рождения и старше: 1 место – Светлана Улога; 2 место – Анастасия Вагенлейтнер; 3 место – Валерия Каримова.

4000 метров – мужчины 2003 года рождения и старше: 1 место – Александр Колачев; 2 место – Андрей Манжурин; 3 место – Вадим Чиндяев.

4000 метров – юноши 2004 года рождения и младше: 1 место – Артем Гаголин; 2 место – Кирилл Бухонин; 3 место – Даниил Халимон.

4000 метров – девушки 2004 года рождения и младше: 1 место – Софья Черкасова; 2 место – Кристина Краснова; 3 место – Виктория Трифонова.

6000 метров – девушки 2004 года рождения и младше: 1 место – Анна Бобловкина; 2 место – Милана Кондрашова; 3 место – Алина Боброва.

8000 метров – женщины 2003 года рождения и старше: 1 место – Дарья Степанова; 2 место – Анастасия Платонова; 3 место – Ольга Седова.

8000 метров – юноши 2004 года рождения и младше: 1 место – Глеб Куликов; 2 место – Андрей Болховитин; 3 место – Вадим Черкасов.

12000 метров – мужчины 2003 года рождения и старше: 1 место – Алексей Собин; 2 место – Александр Жаткин; 3 место – Игорь Карякин.