Жителя Саранска, вырвавшего сумку из рук прохожей, задержала полиция

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Днем в полицию Саранска позвонила местная жительница. 36-летняя женщина рассказала, что ее ограбили посреди дня: неизвестный пьяный мужчина шел за ней по улице, потом резко схватил ее сумочку и бросился бежать.

Получив приметы подозреваемого, стражи порядка быстро нашли мужчину. Тот признался, что сумочку спрятал, паспорт выбросил, а мобильный и кредитные карты оставил себе. Смартфон и сумка были изъятым и будут возвращены законному владельцу.

Фигурант задержан. По факту заведено уголовное дело.