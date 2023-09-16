Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 сентября 2023 13:09

Жителя Саранска, вырвавшего сумку из рук прохожей, задержала полиция

По факту грабежа, случившегося на проспекте 70 лет Октября, было заведено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия

Днем в полицию Саранска позвонила местная жительница. 36-летняя женщина рассказала, что ее ограбили посреди дня: неизвестный пьяный мужчина шел за ней по улице, потом резко схватил ее сумочку и бросился бежать.

Получив приметы подозреваемого, стражи порядка быстро нашли мужчину. Тот признался, что сумочку спрятал, паспорт выбросил, а мобильный и кредитные карты оставил себе. Смартфон и сумка были изъятым и будут возвращены законному владельцу.

Фигурант задержан. По факту заведено уголовное дело.