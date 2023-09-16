В Пензе обновили Доску почета работников лесного хозяйства

Фото: Пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

В преддверии профессионального праздника на территории министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области открылась обновленная Доска почета. К собравшимся обратился министр Ришат Алтынбаев.

- Занесение на эту Доску - это признание вашего труда и заслуг перед Пензенской областью и Россией. Желаю работникам сферы удачи и дальнейшего карьерного роста, а также благодарю за весомый вклад в развитие нашего региона, - сказал он.

На Доску почета внесены предприятия, имена заслуженных и уважаемых людей, внесших значительный вклад в дело охраны лесов от лесных пожаров, воспроизводство лесов, в организацию эффективного и рационального использования природных и лесных ресурсов без нанесения вреда окружающей среде.