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НовостиОбщество16 сентября 2023 12:39

В Пензе обновили Доску почета работников лесного хозяйства

В галерею были занесены имена людей и названия предприятий, внесших вклад в борьбу с лесными пожарами и восстановление массивов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

Фото: Пресс-служба Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области

В преддверии профессионального праздника на территории министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области открылась обновленная Доска почета. К собравшимся обратился министр Ришат Алтынбаев.

- Занесение на эту Доску - это признание вашего труда и заслуг перед Пензенской областью и Россией. Желаю работникам сферы удачи и дальнейшего карьерного роста, а также благодарю за весомый вклад в развитие нашего региона, - сказал он.

На Доску почета внесены предприятия, имена заслуженных и уважаемых людей, внесших значительный вклад в дело охраны лесов от лесных пожаров, воспроизводство лесов, в организацию эффективного и рационального использования природных и лесных ресурсов без нанесения вреда окружающей среде.