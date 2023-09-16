Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость16 сентября 2023 12:26

Пензенская прокуратура проверяет законность месячного отсутствия горячей воды в Пензе

С 5 по 29 августа более 300 пензенских домов по неизвестной причине остались без горячей воды
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Евгения ГУСЕВА

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, по графику в эти дни гидравлических испытаний и ремонта магистральных и распределительных тепловых сетей запланировано не было. Однако ПАО «Т Плюс» оставил без горячей воды более 300 домов почти на месяц.

Прокурор привлек к административной ответственности двух начальников районных тепловых сетей.

Кроме того, руководителю филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» прокуратурой района внесено представление, которое находится на рассмотрении.