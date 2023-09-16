Пензенская прокуратура проверяет законность месячного отсутствия горячей воды в Пензе

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Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, по графику в эти дни гидравлических испытаний и ремонта магистральных и распределительных тепловых сетей запланировано не было. Однако ПАО «Т Плюс» оставил без горячей воды более 300 домов почти на месяц.
Прокурор привлек к административной ответственности двух начальников районных тепловых сетей.
Кроме того, руководителю филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» прокуратурой района внесено представление, которое находится на рассмотрении.