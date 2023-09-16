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НовостиОбщество16 сентября 2023 11:54

На улице Одесской в Пензе обустроят пешеходный переход

Речь об этом зашла сегодня в ходе выездного совещания главы города Александра Басенко
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Жители окрестных домов пожаловались градоначальнику, что многие перебегают дорогу в районе Детского парка. Пешеходного перехода там нет, но горожане часто нарушают правила дорожного движения, чтобы сэкономить время. Среди них есть как и дети, так и взрослые.

Александр Басенко поручил городскому управлению ЖКХ обустроить здесь переход: рядом школа и парк, и нужно принять меры, пока не случилось ДТП с участием ребенка. Здесь установят знаки, изменят разметку, а также, возможно, ограничат скоростной режим до 40 км/ч.

Знаки, указывающие на ограничение скорости, планируется установить с двух сторон – на пересечении улицы Одесской с улицами Кронштадтской и Минской.