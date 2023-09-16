Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье16 сентября 2023 9:45

В Шемышейском районе готовятся к открытию три новых ФАП

Их возвели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы» национального проекта «Здравоохранение»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Новые фельдшерско-акушерские пункты возвели в селах Новый Мачим, Старая Яксарка и Мордовская Норка.

ФАП оснащены необходимым оборудованием. Жители сел смогут получить здесь квалифицированную помощь, сделать прививку и пройти диспансеризацию.

- В пунктах закончен ремонт, подведены все коммуникации, завезено новое оборудование и мебель, - комментирует главный врач Шемышейской участковой больницы Владимир Попков. – Медицинские объекты адаптированы для маломобильных групп населения. На данный момент идет процедура лицензирования.