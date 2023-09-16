В Шемышейском районе готовятся к открытию три новых ФАП

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Новые фельдшерско-акушерские пункты возвели в селах Новый Мачим, Старая Яксарка и Мордовская Норка.

ФАП оснащены необходимым оборудованием. Жители сел смогут получить здесь квалифицированную помощь, сделать прививку и пройти диспансеризацию.

- В пунктах закончен ремонт, подведены все коммуникации, завезено новое оборудование и мебель, - комментирует главный врач Шемышейской участковой больницы Владимир Попков. – Медицинские объекты адаптированы для маломобильных групп населения. На данный момент идет процедура лицензирования.