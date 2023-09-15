В Пензе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 100-летию ППС

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

В мероприятии, состоявшемся сегодня на площади Ленина, приняли участие сотрудники ППС, члены отряда содействия полиции «Тигр» и народных дружин. Их командиры провели проверку внешнего вида и экипировки личного состава.

Обращаясь к собравшимся, губернатор отметил, что с начала года сотрудники патрульно-постовых подразделений полиции раскрыли 290 преступлений, задержали около 600 преступников и граждан, находившихся в розыске, выявили почти 15 тысяч административных правонарушений. Олег Мельниченко поблагодарил правоохранителей за службу и верность долгу.

Спикер регионального парламента Вадим Супиков, в свою очередь, подчеркнул, что актуальность задач, поставленных перед ведомством сто лет назад, неизменна.

- В настоящее время патрульно-постовые отряды — наиболее многочисленная структура, надежное звено в системе МВД России, а служба в мобильном и оперативном подразделении считается лучшей школой для молодых сотрудников органов внутренних дел, – констатировал Вадим Супиков, выразив благодарность ветеранам. – Вы с честью исполняли свой долг. Высокий профессионализм, личное мужество и самоотверженность укрепляли веру граждан в силу закона, в торжество справедливости.