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НовостиОбщество15 сентября 2023 13:34

В Саранске заменят остановочные павильоны

Делать это будут постепенно, по мере поступления конструкций с завода
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

В Саранске заменят остановочные павильоны. Новые будут состоять из прочного металлического каркаса, обшитого противоударным поликарбонатом. Такие остановки смогут выдержать и сильный ветер, и град.

Как рассказали в администрации городского округа, павильон уже обновили рядом с ЖК «Восточный». Сегодня рабочие приступили к замене остановок на улицах Севастопольская и Рабочая.

О том, будут ли остановки заменять по всему городу или обновление коснется лишь некоторых улиц, пока не сообщается.