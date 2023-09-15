Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

В Саранске заменят остановочные павильоны. Новые будут состоять из прочного металлического каркаса, обшитого противоударным поликарбонатом. Такие остановки смогут выдержать и сильный ветер, и град.

Как рассказали в администрации городского округа, павильон уже обновили рядом с ЖК «Восточный». Сегодня рабочие приступили к замене остановок на улицах Севастопольская и Рабочая.

О том, будут ли остановки заменять по всему городу или обновление коснется лишь некоторых улиц, пока не сообщается.