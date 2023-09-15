Жительница Башмаковского района незаконно получала выплаты на детей

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В начале года 34-летняя жительница Башмаковского района была ограничена в родительских правах, но решила не сообщать об этом в Фонд пенсионного и социального страхования, чтобы продолжить получать ежемесячные пособия на двух детей. С марта по мая женщине было выдано более 20 тысяч рублей, которые она потратила на свои нужды. Все это время ее дети проживали с отцами.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, когда обман вскрылся, на гражданку завели уголовное дело. Свою вину она признала, деньги вернула.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Башмаковский районный суд Пензенской области.