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НовостиОбщество15 сентября 2023 12:01

И.о. министра энергетики и ЖКХ Мордовии назначен Александр Голянин

Соответствующий Указ сегодня подписал глава республики Артем Здунов
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Александр Голянин – уроженец Владимирской области. В 90-х закончил Мордовский госуниверситет им. Н.П. Огарева по специальности «Технология машиностроения» и Московский университет потребкооперации по специальности «Бухгалтерский учет и аудит».

Работал инженером в ОАО «Рузхиммаш», потом в Республиканском центре утилизации вторичного сырья. В 2008 возглавил управление городского хозяйства Администрации г.о. Саранск, в 2018 стал первым заместителем Министра ЖКХ, энергетики и гражданской защиты Республики Мордовия.

С сегодняшнего дня занимает должность и.о. министра энергетики и ЖКХ Мордовии.