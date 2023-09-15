Вадим Супиков провел прием граждан

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Большая часть пришедших на прием жителей региона попросили помочь с ремонтом дорог. В частности, речь зашла об улице Нижней в селе Кижеватово и дороге от трассы «Пенза – Тамбов» до санатория «Нива». Запрос по первому случаю будет направлен в администрацию Бессоновского района.

Во втором случае уже готова необходимая документация.

- Ориентировочная стоимость превышает 30 миллионов рублей, – пояснил заявительнице спикер. - Понимая социальную значимость санатория, где отдыхают и проходят лечение дети, будем изучать перспективы ремонта дороги совместно с муниципальными органами власти.

Вопрос восстановления дорожного покрытия на улице Достоевского в Пензе будет рассмотрен на месте с приглашением представителей мэрии и Управления ЖКХ.