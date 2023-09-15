Хоккеисту Александру Кожевникову присвоили звание «Почетный гражданин Пензенской области»

Фото: Пресс-служба Законодательного Собрания Пензенской области

Александр Кожевников - знаменитый хоккеист, родившийся в Пензе. Начав играть в местном «Дизелисте», позже он выступал за «Спартак» и «Крылья Советов». В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Олимпийских игр - в Югославии и Канаде. Завершив профессиональную карьеру, спортсмен начал активно заниматься пропагандой спорта и здорового образа жизни. Имя спортсмена носит спортивный комплекс «Дизель-Арена».

За присвоение Александру Викторовичу Кожевникову звания «Почетный гражданин Пензенской области» парламентарии проголосовали единогласно.

Александр Кожевников поблагодарил за оказанное доверие:

- Наряду с государственными наградами, это звание — самый дорогой для меня знак отличия. Обязуюсь с честью и гордостью его нести, - отметил хоккеист.