Травмировавший супругу ударом сотового телефона пензенец уже пожалел о содеянном

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Участковыми уполномоченными отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе был установлен местный житель 1994 года рождения, причастный к совершению преступления.

Пресс-служба регионального УМВД приводит детали случившегося. В вечернее время мужчина находился у себя дома. Во время ссоры с женой 1997 года рождения злоумышленник кинул в возлюбленную сотовым телефоном, чем причинил ей телесные повреждения.

Подозреваемый дал признательные показания.

По факту причинения телесных повреждений в отношении мужчины 1994 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.